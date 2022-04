Stad Gent op kroegentocht om toegankelijkheid café’s te verbeteren

In september vorig jaar slaakt Daan Vanden Steene, coördinator bij NTGent, een noodkreet: sinds hij in een rolstoel zit door zijn MS, kan hij op veel van zijn favoriete plekken in Gent niet meer binnen. Geen rolstoelramp, geen toegankelijke wc, het is in de Gentse horeca niet al te best gesteld met de toegankelijkheid. Twee bevoegde schepenen trokken in februari op kroegentocht om het probleem aan te kaarten. “Het gaat vaak om een onzichtbaar probleem”, geeft het kabinet De Bruycker toe. “Mensen kunnen niet binnen, waardoor het niet duidelijk is dat ze niet binnen kunnen”. De stad schakelt een trapje hoger in de sensibiliseringscampagne. Die heeft (beperkt) effect.