Stad Gent maakt datum bekend voor invoering circulatieplan in Zwijnaarde

Niet Gentbrugge, maar Zwijnaarde wordt de eerste Gentse deelgemeente met een eigen wijkmobiliteitsplan. Op maandag 15 mei gaat de nieuwe circulatie in voege. Net als in de binnenstad is het de bedoeling is om zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit de buurten te weren. Ook worden verschillende straten zone 30.

Her en der rees echter protest tegen de maatregelen. Zo worden de Rijvisschestraat en Maaltemeers eenrichtingsstraten voor gemotoriseerd verkeer. “Voor ons betekent dit extra kilometers omrijden”, zei buurtbewoner Frederic Coorevits begin vorig jaar nog.

Omwonenden verzamelden honderden handtekeningen, maar het plan werd goedgekeurd. “In Zwijnaarde staat Rijvissche op nummer 1 qua aantal meldingen”, antwoordde bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). “Nergens melden buurtbewoners zoveel overdreven snelheid en doortochten van zwaar verkeer.”

Voorbereidende werken

Ter voorbereiding van het wijkmobiliteitsplan starten in april starten werken in de Adolphe della Faillelaan, maar die mogen weinig hinder veroorzaken voor het gemotoriseerd verkeer. Ook hebben ze geen invloed op de routes van het openbaar vervoer, aldus de Stad Gent. Ook in mei staan er nog voorbereidende werken op de planning.

De komende dagen krijgt iedereen in de wijk een bewonersbrief in de bus. Rond eind april verspreidt de Stad Gent een vouwkaart met daarop alle wijzigingen in detail. Die kaart wordt huis aan huis bedeeld. Verder wacht op donderdag 4 mei ook een inloopdag in lokaal dienstencentrum De Mantel waar iedereen vragen mag stellen.

Evaluatie

Bedoeling is om het plan zes maanden na de invoering te evalueren. Mogelijks voert de Stad Gent dan nog enkele aanpassingen door, “al zullen daar wel sterke argumenten voor nodig zijn”. “Zwijnaarde is een wijk waar al veel wordt gewandeld en gefietst”, besluit schepen Watteeuw. “Mensen gaan er op zoek gaan naar rust en groen. Met het wijkmobiliteitsplan wordt dat nog beter.”

Volledig scherm Op dit plan zijn alle aanpassingen te zien. © Stad Gent

Hieronder nog eens de belangrijkste wijzigingen:

- In verschillende straten (Krekelstraat, Heistraat, Putstraat, Rijvisschestraat, Hutsepotstraat en Heerweg-Zuid) verlaagt de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur. In de Tramstraat wordt dat 50 per uur.

- De Hutsepotstraat wordt ingericht als fietsstraat tussen de Eedstraat en de Heerweg-Noord, en voorzien van fietspaden tussen de N60 en de Eedstraat.

- In de Hutsepotstraat, Hofakkerstraat en Joachim Schayckstraat komt er een verkeersfilter voor gemotoriseerd verkeer.

- In de Pieter Pauwel Rubenslaan, Maaltemeers, Campusstraat en Isabella Van Oostenrijkstraat wordt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer ingevoerd.

- In de Rijvisschestraat komen er twee delen met verkeer in één richting. Gemotoriseerd verkeer rijdt er altijd weg van de Heistraat.

- In de Heistraat wordt een wandelstrook uitgetest en in de Putstaat komen rijbaankussens. In de Krekelstraat komen wegversmallingen samen met een zone 30 in afwachting van de heraanleg van de straat.

