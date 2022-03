Stad Gent krijgt meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag: “Wie zich goed voelt op het werk, presteert beter”

Eerst het goede nieuws: over het algemeen zijn de zowat 11.000 personeelsleden van Stad Gent, dat is inclusief het Gentse onderwijs en de politie, behoorlijk tevreden over hun werkgever. Een geruststellend antwoord dat El-Bazioui kon geven na een vraag van Emilie Peeters (Vooruit) en Caroline Persyn (Vlaams Belang). Aanleiding was een welzijnsbevraging bij de stad Diest. Daar gaf 43% van het personeel aan dat ze zich gepest, gediscrimineerd of op een andere manier onheus behandeld voelen. “Natuurlijk is Diest een kleinere stad, maar ook in Gent hechten we veel belang aan het welzijn van ons personeel”, zegt El-Bazioui, in een vorig professioneel leven zelf vertrouwenspersoon bij de Stad. Nu komt er ook een centraal meldpunt voor alle klachten van het personeel.

Elk procentje telt

“Om de drie jaar, door corona nu met een jaar uitgesteld, organiseren we een welzijnsbevraging. Daaruit blijkt dat een kleine tien procent van het personeel niet goed in z’n vel zit op het werk. De overgrote meerderheid is dat wel, 44 procent is zelfs overtuigd ambassadeur van de stad. Het zit dus wel goed, maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn”, zegt El-Bazioui daarover. “Bij de vorige enquête hebben we specifiek gevraagd naar problemen op vlak van discriminatie, slechts 6,7 procent geeft aan dat op het werk te ervaren”. Daarmee doet Gent het objectief goed: de maatstaf in Vlaanderen ligt lager.

Quote De Stad Gent wil een zorgzame werkgever zijn. Net zoals de UGent streven wij ook naar een culturele ommeslag waar nodig. Dat is een werk van lange adem Schepen voor Personeel Hafsa El-Bazioui

In 2021 waren er 240 klachten over grensoverschrijdend gedrag, van pesterij tot intimidatie. 198 van die klachten waren extern. Voor wie intern een probleem heeft, zijn er een aantal procedures. Je kan een formele klacht indienen, dan kom je terecht bij de preventiedienst, ook gedeeltelijk extern. Daarnaast zijn er ook vertrouwenspersonen, dat zijn personeelsleden van verschillende diensten die hun collega’s wegwijs maken in de mogelijke klachtenprocedures en een luisterend oor bieden. “Je kan kiezen bij wie je langsgaat, iemand van je eigen dienst of elders, dat is erg belangrijk”, aldus El-Bazioui. “Vaak komt er dan een oplossing uit de bus door een gesprek of een opleiding, daar zetten we ook hard op in”.

Eén meldpunt

Het centrale meldpunt, één telefoonnummer en één e-mailadres, moet die klachten en meldingen nu allemaal stroomlijnen. “Welzijn is voor ons als werkgever ook belangrijk omdat werknemers die tevreden zijn over hun organisatie, ook beter presteren. Dat is dan weer beter voor de burger. De doorverwijzing eenvoudiger maken, is dan ook cruciaal”. Geen slechte timing, net op het moment dat er bij die andere grote werkgever, ook naar de procedures wordt gekeken. “De Stad Gent wil een zorgzame werkgever zijn. Net zoals de UGent streven wij ook naar een culturele ommeslag waar nodig. Dat is een werk van lange adem. Met het meldpunt, krijgen we hopelijk een nog beter zicht waar we moeten inzetten”, klinkt het bij El-Bazioui. “Na zes maanden evalueren we.”