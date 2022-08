Stad Gent investeert in busparking aan Dampoort: reizigers krijgen schuilhuisje

GENT Van te goedkope keukens tot verdwenen kabels en subsidies: hoe Bilal A. de Gentse jongerenor­ga­ni­sa­tie Masala van de top naar de afgrond leidde

Bilal A. (37), de voorzitter van de Gentse jongerenorganisatie Masala die voor de zomer in opspraak kwam voor huisjesmelkerij, ligt opnieuw onder vuur. Documenten die onze redactie kon inkijken, tonen dat Bilal een rad van leugens spint voor iedereen met wie hij samenwerkt. Het onderzoek naar Masala loopt sinds mei, maar de eerste e-mails liepen al binnen bij Stad Gent in maart 2021. Gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) eist inzage in de uitbetaalde subsidies en verantwoordingsstukken. Een reconstructie van hoe het in vijf jaar tijd van kwaad naar erger ging.

30 augustus