Stad Gent doekt eigen archeologiedienst op, jaarlijkse besparing van 300.000 euro: “Verstrekkende gevolgen voor ons erfgoed”

Gent REPORTAGE. Op bezoek in de Queer Gym: “In een andere fitness zou ik mij zo bekeken voelen”

Machogedrag en rivaliteit zijn voor velen een drempels om naar een fitnesscenter te gaan, zeker in de LGBTQ-gemeenschap. Daarom richtte Boris Orlando (39) 2,5 jaar geleden de Queer Gym op in Gent. Een veilige plek voor homo’s, lesbiennes en andere queers om te trainen, maar ook hetero’s vinden vlot hun weg naar hier. Waarom? Dat leerden we tijdens een spetterende ‘80s aerobics’-les.

3 december