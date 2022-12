Stad Gent bespaart bijna 500.000 euro op groendienst: “Waar mogelijk zullen we minder maaien”

GENT 't Is officieel: in ldc Wibier zijn de beste Gensche Nero Woa­fol-bak­kers te vinden: “Veel oefenen, wafels bakken is een kunst”

De week van het Gensch is nog bezig en staat helemaal in het teken van Nero. De bekende striptekenaar is geboren in Gentbrugge en daar werd op woensdag ook zijn iconische stapel wafels nagemaakt. Conclusie: beste Gensche Nero Woafol wordt gebakken door de vrijwilligers van dienstencentrum Wibier! Smakelijk!

7 december