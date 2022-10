Stad Gent bekroont als ‘Meer Mobiele Stad’: vakjury reikt 50.000 euro uit

Mariakerke Schoolomge­ving Wijze Eik Eeklos­traat wordt aangepakt: “Paaltjes, fietssug­ges­tie­stro­ken en zone 30 in Groene­staak­straat”

De omgeving rond de basisschool De Wijze Eik in de Eeklostraat in Mariakerke wordt begin volgend jaar veiliger gemaakt. Dat is nodig, want vooral ‘s ochtends is het daar elke keer chaos, door fout parkerende wagens en ‘rare verkeersstromen’.

