Stad en OCMW moeten wekelijks gemiddeld twee begrafenissen organiseren en betalen. “Iedereen verdient een waardig afscheid”

Mensen die alleen sterven, het komt vaker voor dan we denken. De stad Gent en het OCMW regelden én betaalden in 2022 liefst 120 uitvaarten, allemaal voor mensen zonder nabestaanden, of van wie de nabestaanden geen begrafenis kunnen betalen. Vrijwilligers zorgen dan voor een mooi afscheid.

Gemiddeld gebeurt het twee keer per week, dat er in Gent iemand sterft waarvoor niemand een afscheid wil of kan regelen. “Er werd vroeger gesproken over een ‘armenbegrafenis’, maar deze term is niet meer aan de orde”, zegt schepen van burgerzaken Isabelle Heyndrickx (CD&V). Stadsbegrafenissen zijn er niet enkel voor mensen met onvoldoende financiële middelen, maar ook voor mensen die geen nabestaanden hebben. Het gaat wel vaak gepaard met een tekort aan middelen, maar dat is dus niet altijd het geval.”

Voor wie cliënt is bij het OCMW of in een woonzorgcentrum van het OCMW woont, regelt het OCMW de begrafenis als er geen nabestaanden zijn. Behoort de overledene niet tot die groep, dan zal de dienst burgerzaken van de stad een uitvaart organiseren. Eerst wordt alles in het werk gesteld om toch nog een netwerk op te sporen, maar als dat er niet is, grijpt de stad dus in. ““Iedereen heeft altijd recht op een waardig afscheid”, vindt Heyndrickx. “Het is als stad onze taak en onze plicht om zorg te blijven dragen voor onze Gentenaars. Soms zijn er wel nabestaanden, maar kunnen zij niet instaan voor de kosten en ook dan zal de stad of het OCMW deze taak op zich nemen.”

Moslimgemeenschap

In 2022 organiseerde de stad 73 uitvaarten, het OCMW nam er 47 op zich. Die kostten samen 130.000 euro. Het aantal begrafenissen dat door de stad geregeld wordt, blijft redelijk stabiel. In 2018 ging het om 80 begrafenissen geregeld door de stad, in 2019 om 93, in 2020 waren het er 84 en in 2021 88. Het valt daarbij op dat de stad veel minder moet tussenkomen bij moslims. Daar neemt de gemeenschap de uitvaart op zich, zelfs als er geen familie is.

De stad heeft een samenwerking met een vaste begrafenisondernemer, uitvaartcentrum Verniers-Jossa. Die verzorgt een kleine ceremonie in het ziekenhuis, waarbij rekening wordt gehouden met de geloofsovertuiging van de overleden, als die gekend is. Er wordt een kist voorzien, maar ook bloemen en een gedenkteken. In Gent is er ook het Contactpunt Waardige Uitvaart, een vereniging met vrijwilligers die voor een bezinningsmoment zorgen aan het graf of op de strooiweide bij een overledene zonder familie. Zij zorgen er ook voor dat er altijd enkele mensen aanwezig zijn bij een afscheid, zodat dat laatste afscheid tenminste niet eenzaam is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.