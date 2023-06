Stad dreigt met rechtbank tegen gezin in ‘bosjesoorlog’ in Oostakker, familie reageert: “Stad promoot bos dat niet eens van hen is”

Een heel weekend ‘maatjes zwelgen’ aan de Stadshal. “En ze zijn lekker vettig”

Het maatjesseizoen is nog niet officieel op gang geschoten, maar daar trekken we ons in Gent niks van aan. Onder de Stadshal is het moatjesseizoen alvast gestart, onder een stralende zon op een terras belanden ‘met uw moaten’.