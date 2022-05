Staatssecretaris Eva De Bleeker geeft (even) les op Edugo Oostakker: “Jongeren moet bewust zijn van de gevaren van social media”

“Jongeren brengen heel wat tijd door op social media”, weet Eva De Bleeker. De politica maakte de leerlingen van Edugo Oostakker wegwijs in de gevaren van online consumeren. “Bewust en onbewust wordt hun consumentengedrag beïnvloed. Ze realiseren zich wel dat influencers reclame maken voor producten, maar dat er soms ook frauduleuze praktijken om de hoek loeren, is minder gekend.”

“Vooral phishing is een steeds groter probleem”, beaamt directeur Luc Verreyt. “Criminelen maken jongeren geld afhanden. Dat kan uiteraard niet. Daarom is het belangrijk om één vuistregel in het achterhoofd te houden. Lijkt een aanbieding te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook.”

Het lesuur in Edugo maakt deel uit van een heuse tour. Scholen in Vilvoorde, Antwerpen, Brussel en De Pinte kwamen al aan de beurt. En in de komende maanden volgen nog tal van andere scholen. “Ook online consumenten hebben rechten”, besluit De Bleeker. “Alleen is niet iedereen altijd even goed op de hoogte. Met dit lesuur probeer ik op z’n minst een steentje te verleggen in de rivier.”