Sporza maakt zich klaar voor WK in Wintercircus, en iedereen mag meedoen

“Iedereen is er van ’s morgens tot ’s avonds welkom”, laat de VRT daarover weten. “Om een blik te werpen achter de schermen of gewoon wat te chillen na het werk of het studeren. Er is een bar en er valt altijd wat te beleven, zelfs op de rustdagen. Zo ontdek je hoe VRT aan sportverslaggeving doet, zowel online als op radio en televisie. Je kan er ook kennismaken met verschillende sporten en met de nieuwste technologieën die onze topsporters helpen op hun weg naar succes.”

Reserveren

Tijdens de live-uitzendingen van de WK-matchen geldt er uiteraard een andere regeling. Dan is er geen vrij in en uitlopen, maar wordt er gewerkt met reservaties. Fans die een uitzending - of een ander evenement - willen bijwonen, kunnen daarvoor reserveren vanaf 1 november. Eén van die evenementen is het programma ‘Niels& Wiels’, die op elke wedstrijddag van de Rode Duivels gasten en artiesten uitnodigen voor hun Radio2-programma. Want de VRT dropt niet alleen een televisie-, maar dus ook een radiostudio in het Wintercircus.