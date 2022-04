Sportkinesist Wezenbeek opent ultramoderne praktijk aan de Watersportbaan: “Iedere sporter is welkom”

GENT/TERNEUZEN Schip raakt Westsluis in Terneuzen: scheepsver­keer van en naar Gent ligt stil

Op woensdagavond is door een ongeval met een schip aan de Westsluis in Terneuzen, net over de grens, het scheepsverkeer stilgelegd. 12 schepen afkomstig uit of met bestemming North Sea Port liggen vast. Dat zegt North Sea Port op Twitter.

7 april