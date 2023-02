Spoorlopers zorgen voor hinder tussen Gent en Brussel

Gent Onbemande winkel in studenten­buurt dag en nacht open: “De aardbeien zijn ’s ochtends geplukt”

Gent heeft een tweede onbemande voedingswinkel. Op de Sint-Kwintensberg, in de studentenbuurt, werd Para Ti geopend, een buurtwinkel waar je dag en nacht terecht kan om boodschappen in te slaan. Een kassa is nergens te bespeuren, betalen gebeurt via een app. “Het idee ontstond op het strand van Valencia.”