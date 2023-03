Spookrijder rijdt frontaal in op tankwagen op E17 in Gentbrugge: beide bestuurders overgebracht naar ziekenhuis

RESTOTIP. Eetcafé De Kleine Kunst: géén menukaart nodig voor ongedwon­gen lunch

Pas midden oktober geopend, maar de buurtbewoners sloten De Kleine Kunst al in de armen. ’s Avonds moet je er vroeg bij zijn. Elk tafeltje is in een wip bezet. Als lunchplek blijft het buurtcafé voorlopig wat onderbelicht. En dat is niet bepaald terecht.