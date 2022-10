Spontane staking bij klantendienst Engie wegens dreigende ontslagronde

In de schaduw van het Sint-Pietersstation in Gent is momenteel een staking bezig aan het MG Business Center Ghent. Werknemers van Engie hebben daar om 11 uur het werk neergelegd. Aanleiding van de staking is een reeks ontslagen die in de lucht hangt. Zo’n 15 personen riskeren hun job te verliezen, nog eens 35 dossiers worden onder de loep genomen. Die ontslagen zouden niet alleen in Gent vallen: ook aan de andere vestigingen van de klanten- en salesdiensten wordt gestaakt.