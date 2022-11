Spontane staking bij De Lijn na geval van agressie: busdiensten in Oost-Vlaanderen sterk verstoord

GENT Internatio­na­le interesse, maar ‘Luikse Bernini’ krijgt vaste plek in Gent

Het MSK is een schat rijker. Een bozzetto, een gedetailleerde voorstudie, van Jean Delour wordt in langdurige bruikleen gegeven aan het Gentse museum. Een beeldhouwwerk uit de ‘topstukken’ van de Vlaamse Overheid. Het werk van Delour is gekend in Gent, hij heeft ook in de Sint-Baafskathedraal een bijzondere plek.

