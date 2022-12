Sphinx programmeert klimaatdocu van Nic Balthazar over de man die Shell op de knieën kreeg

Roger Cox, een Nederlandse advocaat, heeft een bijzondere visie op de klimaatstrijd. Die voert hij in de rechtszaal, en daarbij heeft hij het niet gemunt op kleine garnalen. Van oliegigant Shell tot de Nederlandse overheid: Cox dwingt de groten der aarde om in eigen boezem te kijken. Nic Balthazar zette ‘s mans werk in de kijker in ‘Duty of Care’, op 9 december is de film te zien in Sphinx. Balthazar is zelf aanwezig en gaat achteraf in debat met onder andere Hafsa El-Bazioui en advocate van de Klimaatzaak Audrey Baeyens.