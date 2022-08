Speakers Corner viert 10de verjaardag in het Stadhuis. “Begonnen op een bierbak, ondertussen zelfs al prins Laurent ontvangen”

GentSpeakers Corner, het maandelijkse zondags debat, is intussen een begrip geworden in Gent. 10 jaar bestaat het concept al, en na heel wat omzwervingen is het Damberd voorlopig de vaste stek. Maar niet in september, want voor de 10de verjaardag wordt Speakers Corner georganiseerd in het Stadhuis.

“Het wordt een Speakers Corner in ‘grandeur’ voor open debat, inspraak en democratie in Gent”, zegt Guy Reynebeau trots. “We mogen éénmalig - naar aanleiding van het 10-jarig bestaan - het debat in het Stadhuis organiseren. Dat zal niet op zondag gebeuren, maar op vrijdag 9 september. Die datum werd geprikt rekening houdend met gemeenteraads- en commissievergaderingen. Thema? ‘De toekomst van Gent: tot eind 2024 en daarna? Wat zijn de aandachtspunten en uitdagingen voor Gent nu, in de nabije en verdere toekomst?’”

Alle partijen die in de gemeenteraad zetelen mogen één afgevaardigde sturen. Herwig Reynaert, professor lokale politiek aan UGent, zal voor de intro en korte analyse zorgen. Daarna mogen de 3 oppositiepartijen daarop inpikken of thema’s brengen die volgens hen belangrijk zijn. Dan komt de meerderheid aan het woord. Iedereen krijgt evenveel spreektijd. Dan komt er een tweede ronde met mogelijkheid tot onderlinge repliek, en dan komt het publiek aan het woord. Iedereen mag vragen stellen.

Volledig scherm De eerste Speakers Corner, op de Kalandeberg, in 2012 © Didier Verbaere

Op café

“Het idee van een Speakers Corner in Gent ontstond -zoals veel goede ideeën- op café”, blik Reynebeau terug. “Daan Hugaert en ik vonden dat er nood was aan een onafhankelijk forum waar iedereen z’n gedacht kon zeggen. De eerste Speakers Corner vond plaats op zaterdag 6 oktober 2012 op de Kalandeberg. Al wie dat wilde kon op een verhoog gaan staan en zijn boodschap aan de wereld verkondigen. Alleen regende het toen pijpenstelen. We moesten de weinge passanten wat aanporren en jawel, enige dapperen beklommen het spreekgestoelte en spraken de toeschouwers van onder een paraplu toe.”

Nadien werden de Speakers Corner’s georganiseerd aan de Stadshal. Ook in open lucht. Boven aan de Stadshal was het in die wintermaanden werkelijk barkoud. We stonden daar op z’n Gents gezegd in een ‘trekgat’. Later werd het een zwerftocht naar tijdelijke locaties om het publiek een dak boven het hoofd te geven: stadsbrouwerij Gruut, Backstay Bar in de Sint-Pietersnieuwstraat, Missy Sippy, Belfort Stadscafé, in de Aula van Ugent voor een debat met Prins Laurent, kort na de corona-lockdown zelfs eenmalig op de Beneluxboot en nu in café Damberd.”

Volledig scherm Speakers Corner in 2014, in Gruut, dat toen nog aan de Platteberg zat © Didier Verbaere

Hoogtepunten

Daan Hugaert haakte na enige tijd af omdat de combinatie met zijn drukke agenda niet houdbaar was. Joël Verheyden werd vaste compagnon de route. “Hoogtepunten waren ongetwijfeld het debat rond het circulatieplan, met een halve zaal voor- en een halve zaal tegenstanders, het debat met Jan Jambon over de terreuraanslagen, de grote opkomst bij het thema Bijzondere Jeugdzorg, naar aanleiding van Jordy Brouillard die eenzaam en van ontbering stierf in een tentje aan de Gentse Blaarmeersen, de discussie rond de prostitutiebuurt aan de Zuid, met een getuigenis van een prostituee, de toekomst van de Sint-Annakerk, de herbestemming van de Gentse kerken, en het debat met Maggie De Block rond de komst van de vluchtelingenboot in de Gentse haven. En dan is er ook altijd die leuke wedstrijd rond de mooiste nieuwjaarsgroet. Ook die keert in januari terug.”

Volledig scherm Zelfs prins Laurent nam al deel aan het Speakers Corner-debat in Gent © Didier Verbaere

