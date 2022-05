Speakers Corner start terug, en begint met de Gentse solidariteit met Oekraïense vluchtelingen

Het is al van december geleden, maar nu kan het weer. Speakers Corner komt terug, op zondag 22 mei. “Normaal kiezen we voor de eerste zondag van de maand, maar dat was 1 mei. En daarna was het moederdag. En de zondag daarna paste niet in de agenda van de sprekers, dus is het nu eens 22 mei", zegt organisator Guy Reynebeau. “Het actueel thema is: ‘Gent in tijden van oorlog: solidair met Oekraïnse vluchtelingen’. Aan de tafel zitten Burgemeester Mathias De Clercq, Adelbrecht Haenebalcke (Departemensthoofd Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Stad Gent) en Tetiana Shamrai namens de Oekraïnse Gemeenschap in Gent, om te vertellen hoe je dat praktisch aanpakt, zo’n vluchtelingenstroom. Anna Brishnikova, die door de oorlog in Oekraïne uit haar land moest vluchten en nu in Gent verblijft, komt ook getuigen. Eind april waren dit al ongeveer 760 Oekraïnse vluchtelingen in Gent, waarvan meer dan 200 kinderen.”