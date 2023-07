Sommige Hollanders snappen de Feestenhumor wél. “Op weg naar hier luisteren we naar Biezebaaze om Gents te oefenen, maar eigenlijk verstaan we er niks van”

Gisteren zaten ze bij Bob De Moor, vandaag volgen ze Gentsche les bij de Perfesser Gents in de Minard. Het Gents volkstheater heeft hun hart gestolen. “We begrijpen geen snars van wat er gezegd wordt, maar we vinden het wel ‘hartstikke’ goed. Dat Gents is geweldig. Elke keer als we op weg zijn naar de Gentse Feesten zetten we de cd’s van Biezebaaze op om Gents te oefenen. Niet dat dat lukt, maar toch. Kurt Burgelman zagen we jaren geleden spelen, en we vonden die zo goed dat we elk jaar teruggaan. Vandaag op de Groentemarkt zijn we er zeker bij. We zijn op zoek naar een werkwoord uit zijn nummer ‘moeder alcohol’ dat fantastisch klinkt. We weten alleen niet meer hoe. En ook niet wat het betekent. (Het blijkt ‘frequenteren’ te zijn, red.) Maandag is onze laatste dag. We vinden het nu al jammer dat we geen 10 dagen blijven.” Ze hebben zelfs al een stamcafé in Gent: het terras van Bookz&Booze in de Hoogpoort.