Somalisch gezin met 3 inkomens vindt geen enkel huis in Gent. “Deze vorm van verdoken discriminatie moet aan de kaak gesteld worden”

Philsan Osman (31) was nog jong toen ze vluchtte voor de oorlog in Somalië. Via omzwervingen langs Keniaanse vluchtelingenkampen belandt ze in België, met haar mama, zussen en broer. Ze worden hier opgevangen, en moeten vanuit het niks een nieuw leven opstarten, in een nieuw land. Maar Philsan is moedig en intelligent. Ze grijpt de kansen die ze krijgt met beide handen. Naast Swalihili, Somalisch en Engels spreekt Philsan na 15 jaar in ons land intussen perfect Nederlands. Ze werd een echte Gentse. Ze bekostigde eigenhandig haar studies via allerlei studentenjobs en werkt momenteel haar master in Afrikaanse Talen en Culturen af aan de UGent. Ze heeft zelfs al een job, bij Avansa in Leuven, waar ze naartoe spoort. Ook haar broer en mama zijn aan het werk, haar zussen lopen nog school, in Gent.