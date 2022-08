Sociale organisaties roepen Gentenaars op burgemeester te mailen: “Wat gaat u doen voor de 1.873 dak- en thuislozen?”

In de nacht van 28 op 29 juli hebben 70 vrijwilligers en nog een hoop sympathisanten 1.873 silhouetten in krijt getekend op de straten van de Gentse binnenstad. Die stonden symbool voor de 1.873 dak- en thuislozen in onze stad. Omdat het maar niet regent, zijn sommige exemplaren nog steeds te zien. “Uw College van Schepenen heeft onze actie blijkbaar niet helemaal begrepen", klinkt het nu. “Het gaat niet om besparen, of wat er al allemaal is, het is duidelijk te weinig. Stad Gent doet te weinig voor dak- en thuislozen, en al zeker te weinig structureel. Toch even zeggen dat ook wij weten dat het woon- en welzijnsbeleid federaal en Vlaams georganiseerd wordt. En ja, zij doen ook te weinig. Daarom draagt ook de stad een verantwoordelijkheid.” Dat staat in de open brief die Een Hart Voor Vluchtelingen, CAW Oost-Vlaanderen, Gents solidariteitsfonds en het hele Gentse middenveld stuurden.