Sociale huurders krijgen nieuw ‘huisbaas’: WoninGent en de Gentse Haard vervellen tot Thuispunt Gent

Gent Influen­cers openen pop-up met kleurrijke truien, T-shirts en mutsen in shopping­cen­trum Zuid

Avo&Cado, zo heet de nieuwe winkel van influencerkoppel Simon Eeraerts en Stien Edlund in het shoppingcentrum aan de Zuid. In de pop-up vind je kleurrijke truien, T-shirts, mutsen en petten in een even kleurrijk kader. “Ideaal om TikTok-filmpjes in op te nemen”, klinkt het.

11 oktober