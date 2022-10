Sociale huurder Johan (64) trekt naar Grondwettelijk Hof: “De uitverkoop van woningen moet stoppen. Nu onmiddellijk”

Gent Van een Romeins badhuis tot een duikboot: dit zijn de gekste toiletten van Gent

Naar het toilet gaan: het is een noodzakelijk gebeuren, maar in sommige restaurants in Gent is het ronduit een beleving. Zo heb je het gevoel dat je in een Romeins badhuis binnenstapt bij Gigi, en in het toilet van Bar Oswald waan je je in een duikboot. Wij gingen op pad in Gent om de gekste toiletten te ontdekken - waar een bezoek aan het kleinste kamertje intenser is dan eender waar.

15 oktober