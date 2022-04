Sneller communiceren over plaatsing fietsenstallingen? "Technisch niet mogelijk”

GENTEen nieuwe fietsenstalling in de buurt is vaak welkom, maar betekent ook regelmatig dat er een parkeerplaats wegvalt. Dat die plaatsingen soms érg kort op de mededeling komen, schiet buurtbewoners regelmatig in het verkeerde keelgat. Dat zegt gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V). Op de vraag of dat niet een beetje sneller kan, ving De Roo bot.