Snelheidsduivel rijdt met snelheid van 116 kilometer per uur langs zone 50, voor de ogen van de politie

Gent Gedaan met parkeren achter kerk van Ekkergem, nieuw parkje is klaar

Officieel zijn er 7 parkeerplaatsen weg, maar in de praktijk stonden er altijd meer auto’s onder de bomen achter Ekkergem-kerk. Dat kan nu niet meer, het onbestemde pleintje is omgetoverd tot parkje, en ook die extra baan aan de kerk zelf is weg.

13:27