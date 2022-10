Smeulende sigarettenpeuk zorgt voor brand op werf aan Ledebergplein

Gent Rolstoelge­brui­ker Daan pleit voor toeganke­lijk­heids­cer­ti­fi­caat, 1 jaar na brief die viraal ging: “De wil is er, maar met woorden alleen komen we nergens”

“Het aantal cafés waar ik met mijn rolstoel binnen kan in mijn eigen stad, is op één hand te tellen." Daan Vander Steene (43) legde vorige jaar de vinger op een pijnlijke wonde. Zijn brief ging viraal, maar op het terrein is er weinig veranderd. “Het thema ligt nu wel prominent op tafel, maar dat volstaat niet", zegt hij vandaag. “Vlaanderen zou een toegankelijkheidscertificaat moeten verplichten.”

