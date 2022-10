Smakelijk! Feestelijke traktatie voor stipte leerlingen in de Holstraat

De school wou met de frietjes de leerlingen belonen die tot dan geen enkele dag te laat op school waren gekomen. Gelukkig waren dat er een pak meer, twintig gelukkigen werden via tombola uitgeloot. Frituur Tolpoort was de vrijwillige sponsor en daar kwamen enkel blije gezichten bij. “Frietjestijd voor leerlingen op tijd, laat het smaken”, klonk het bij de school. We kunnen het daar alleen maar mee eens zijn. Toch even checken of je zelf ook flink genoeg was voor een frietje?