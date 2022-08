Slowaakse dievenbende teistert Gent met aanhoudende diefstallen: tot drie jaar cel gevraagd voor kopstukken

Gent “We zijn het levende bewijs dat rondtrek­ken met een busje ook kan als je een gezin met vier kinderen hebt. Het is niet alleen voor jonge, kinderloze mensen weggelegd”

Rondtrekken in een busje met vier kleine kinderen – sommige ouders storten al ineen bij het gedacht alleen, maar voor Gentenaars Lies en Stefaan uit Gent is het de hemel op aarde. Het koppel trekt weken aan een stuk rond met hun camper, waar net genoeg plaats is voor hen en hun vier koters. “Het is soms wat chaotisch, maar ik zou het iedereen aanraden.”

9 augustus