Slovaakse crystal meth-bendeleden uit Brugse Poort riskeren stevige gevangenisstraffen

GentBendevorming, heling, inbraak, drugshandel en diefstal met én zonder geweld. Het lijstje met aanklachten die een zevenkoppige bende Slovaakse mannen voor de voeten geworpen kreeg, was niet min. Ze riskeren gevangenisstraffen van 30 maanden tot 7 jaar. “U heeft zelf een zoon van 12 jaar. Hoe zou u het vinden als iemand hem later dergelijke vuiligheid verkoopt.”

De bende had hun hoofdkwartier in Gent, maar opereerde in heel België. Ze stalen zowat alles wat ze maar te pakken konden krijgen, gaande van koptelefoons, bluetoothspeakers, koers- en elektrische fietsen, boormachines, flessen drank en gereedschapskisten. Al deze producten brachten ze nadien met een vrachtwagen naar Slovakije om ze daar op de zwarte markt te verkopen.

Crystal meth

De belangrijkste bon van inkomsten van de bende, allen afkomstig uit de Roma-gemeenschap, was echter de verkoop van crystal meth. Dit is een bijzonder gevaarlijke harddrug die vanuit de Verenigde Staten nu ook voet aan de grond dreigt te krijgen in Europa. Naast de opbrengsten uit hun illegale handeltjes ontvingen ze ook nog een leefloon van het OCMW.

Ze verkochten het goedje voornamelijk in de Brugse Poort en dat legde hen blijkbaar geen windeieren. Volgens de procureur maakten vooral de leiders serieuze winsten en leefden ze op grote voet. In totaal vroeg hij om maar liefst 300.000 euro misdaadgeld en de voertuigen van de bendeleden, waaronder een Rang Rover, verbeurd te laten verklaren. Voor de bendeleden eiste hij straffen van 30 maanden tot 7 jaar.

Verslaving bekostigen

Meester Raan Colman, een van de advocaten van de verdachten, relativeerde tijdens het proces het aandeel van zijn cliënt. “Men doet hier precies of we hebben hier te maken met een internationaal drugskartel. Mijn cliënt was op het moment van de feiten zwaar verslaafd aan crystal meth en pleegde misdrijven om zijn verslaving te bekostigen. Na zijn arrestatie heeft hij al 10 maanden in voorhechtenis gezeten. Hij heeft al geboet voor zijn daden. Ik zou daarom willen vragen om hem een fikse werkstraf van 300 uur op te leggen.

De rechter was alleszins niet mals voor de beklaagde. “U heeft zelf een zoon van 12 jaar. Hoe zou u het vinden als iemand hem later dergelijke vuiligheid verkoopt”, vroeg hij de man. “In plaats van u met die zaken in te laten, zou u beter gaan werken. Er is momenteel in België werk genoeg”, besloot hij.

Omdat de zaak meer tijd in beslag had genomen dan aanvankelijk was voorzien, wordt het proces morgen verdergezet. De uitspraak valt op 26 oktober.

