Sloop Bernadettewijk kan starten: “Krakers moeten binnen 8 dagen de woningen verlaten, tegen volgende zomer is de wijk verdwenen”

Gent Kinderen brengen nacht door in Gents museum: “Nog maar de derde keer”

Een tiental kinderen heeft de nacht van woensdag op donderdag in het S.M.A.K. doorgebracht. Dit in het kader van een kamp dat daar doorgaat. Het is al de tweede of derde keer in de geschiedenis van het museum dat er overnacht wordt.

4 augustus