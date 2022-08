Sloop Bernadettewijk gestart: laatste bewoners moeten volgende week woning verlaten

Gent MSK opent feestjaar voor 225-jarig bestaan met tentoon­stel­ling over ‘de schilder van Gent’

Het Museum voor Schone Kunsten – het oudste museum van het land – bestaat 225 jaar in 2023 en dat zal een jaar lang gevierd worden. In september al wordt de aftrap gegeven met een tentoonstelling over de Gentse schilder, tekenaar en graficus Albert Baertsoen die leefde van 1866 tot 1922.

16 augustus