Slikken of prikken voor het goede doel (en zakgeld): “2.000 vrijwilligers voor onderzoek gezocht”

Een opvallende aanwezige op de Student Kick-Off: het UZ Gent. Deze keer niet om mensen te waarschuwen, maar om ze te ronselen. Voor wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar zoekt het universitair ziekenhuis honderden mensen die een vaccin of medicijn willen uitproberen. De studentenpopulatie is daar ideaal voor.

Slikken of prikken: de Student Kick-Off moedigt het niet aan, dus dat net het standje van het UZ Gent dat wel doet, gooit hoge ogen. Gelukkig is professor Isabel Leroux-Roels er om uitleg te geven. Zij en haar team van het Centrum voor Vaccinologie en de collega’s van de farmacie zoeken en testen elk jaar zo’n 6 tot 8 vaccins en medicijnen. Veilig, vaak zoeken artsen de juiste dosis die wel nog werkt, maar geen grieperige bijwerkingen meer geeft.

Vrijwilligers gezocht

Maar voor elk onderzoek zijn wel zo’n 100 tot 300 vrijwilligers nodig. Die zijn van allerlei allooi, maar in de leeftijdscategorie ‘18 tot 50' worden er erg veel gezocht. De databank van het UZ Gent telt al zo’n 8.000 vrijwilligers, maar niet iedereen komt overal voor in aanmerking en ook je werk of je studie kunnen een blokkade zijn. Daarbij kan je niet voor twee onderzoeken tegelijk aan de slag. “Dus zoeken we nu een tweeduizendtal extra vrijwilligers om ons over die psychologische grens van 10.000 vrijwilligers te krijgen”.

Bij een onderzoek krijg je een placebo of een echt medicijn of vaccin toegediend. Soms verblijf je tijdens de behandeling in het ziekenhuis, soms moet je aan rapportage doen. Voor je harde werk word je ook betaald, afhankelijk van hoe groot de inspanning is. En vooral: je doet iets voor de wetenschap. Het is bovendien ook behoorlijk veilig. “Honderd procent veilig zijn geneesmiddelen nooit”, benadrukt professor Leroux-Roels. “Maar in tientallen jaren testen heb ik nog maar één keer een zware bijwerking meegemaakt”.