Slechts een kwart van de Gentse winkels laat deuren nog nodeloos open staan: “Impact energiecrisis is duidelijk merkbaar”

GentSteeds minder winkels in Gent laten hun deuren nog nodeloos openstaan. Die conclusie trekt het Gents MilieuFront na haar jaarlijkse telling. In 2019 stond nog de helft van de deuren open, nu gaat nog om een kwart.

“Deuren dicht, even welkom.” Dat is de slagzin waarmee zes vrijwilligers van het Gents MilieuFront zaterdag door de Gentse winkelstraten trokken. Naar jaarlijkse gewoonte telt het GMF het aantal winkels met open deuren. “Om klanten te lokken, blijven de deuren open hoewel de verwarming draait”, weet vrijwilliger Joke Claeys.

De laatste telling dateert van 2019, tijdens corona is er niet geteld. “De impact van de gestegen energieprijzen is duidelijk merkbaar”, aldus Claeys. “Meer dan drie kwart van de 288 getelde winkels liet de deuren gesloten. In 2019 ging dat slechts om de helft van de zaken. Wat toen onmogelijk was, is nu gewoon de meest logische keuze.”

Volledig scherm De vrijwilligers van het Gent MilieuFront trokken er zaterdag op uit om het aantal openstaande winkeldeuren te tellen. © GMF

Veldstraat

De vrijwilligers wandelden langs de traditionele Veldstraat en Langemunt, maar namen ook een kijkje in kleinere winkelstraten als de Mageleinstraat, de Brabantdam of de Koestraat. “De winnaar is de Brabantdam”, zegt Claeys. “Daar hielden alle winkels de deuren gesloten."

Opvallend: ook in de Veldstraat lijkt het tij gekeerd. Traditiegetrouw legt de bekende winkelstraat de slechtste cijfers voor. Claeys: “Ook hier zien we een daling. In 2019 zagen we nog 80 % open winkeldeuren, nu ‘slechts’ 60 %. Als je de volle winkelstraten van Gent ziet, lijkt het de shoppers alvast niet tegen te houden.”

