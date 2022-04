Slechts een derde van volwassenen aan het werk en amper 50 procent volgt taallessen. ‘Roma-project’ aan Lübecksite loopt niet zoals gehoopt: “2,5 miljoen euro kon elders beter besteed worden”

Gent kende een lange en pijnlijke geschiedenis van mensen, zelfs halve dorpen, die in het struikgewas woonden. Dat was onder meer zo aan de Aziëstraat en aan de Hurstweg, en langer geleden was er ook een groot kamp in de Wondelgemse Meersen. Dat gaf telkens schrijnende toestanden, vooral in de winter, van krakkemikkige woonwagens in de modder en de sneeuw, en kinderen die tussen het achtergelaten vuilnis speelden. Gent wilde daarvan af, en startte een project op. Er is een ‘integratieproject Post-Mobiel-Wonen’ opgestart, met een containerdorp aan de Lübecksite. Iedereen die illegaal woonde in Gent kon daar naartoe verhuizen, of uit Gent vertrekken. Sindsdien geldt er een nultolerantie voor 'kampen’ in Gent. Het project kwam moeilijk van de grond, omdat de stad aanvankelijk niemand vond die het zag zitten om het project, dat 3 jaar zou lopen, te begeleiden.