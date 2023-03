Slechts 17% van Gentse haltes openbaar vervoer volledig toegankelijk. “Nog werk aan de winkel en het mag allemaal wat sneller”

“Het openbaar vervoer moet er zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking”, zegt Joris Vandenbroucke (Vooruit). “Ik spoor het stadsbestuur aan om meer te investeren in de toegankelijkheid van bushaltes waar zij verantwoordelijk voor is.” Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw is het daarmee eens. “In Gent is vandaag 17% van alle haltes volledig toegankelijk, dus bruikbaar voor zowel mensen met een motorische als mensen met een visuele beperking. Nog 147 haltes, of 10 %, heeft enkel nog blindengeleiding nodig om een integraal toegankelijk te worden. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel en het mag allemaal wat sneller.”