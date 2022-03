Slachtoffer van steekpartij in Gentbrugge is in levensgevaar

Gent Twee mannen verkrach­ten vrouw (20) tijdens date: “Ze zagen hun kans schoon om hun fantasieën bot te vieren op een bewuste­loos slachtof­fer”

Een twintigjarige vrouw uit Gent die in september van vorig jaar had afgesproken met een onbekende jongeman, belandde die bewuste avond in een nachtmerrie. Ze werd verkracht door haar ‘date’ en diens vriend terwijl een derde betrokkene alles filmde. De daders, die al zes maanden in voorhechtenis zaten, kwamen er vanaf met een voorwaardelijke celstraf.

