Slachtoffer van aanrijding aan Dampoort is nog steeds in kritieke toestand

Sharing is caring: jongeren delen hun manier van rouwen op Instagram voor Gentse vzw

Je bent jong en er gebeurt wat: de Gentse vzw Missing You is er voor jongeren die iemand verliezen. Er onderling over praten is niet makkelijk: hoe leg je zoiets immens uit aan iemand die het nog nooit meemaakte? Daarom probeert Missing You het topic bespreekbaar te maken. Vijf ervaringsdeskundigen nemen daarom de sociale mediakanalen van de vzw over.

3 mei