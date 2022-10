Slachtoffer ‘pedohunt’ overleden aan verwondingen: “Hij was helemaal geen pedofiel”

Gent/DeinzeDe 58-jarige man die in mei door zeven jongeren is afgetuigd in het Gentse Parkbos, is vrijdagavond overleden aan zijn verwondingen. Dat liet een vriendin van de man weten aan onze redactie en is door het parket bevestigd.

Het slachtoffer en de zeven daders -allen tussen de 17 en 25 jaar- hadden maandagavond 19 mei afgesproken in het Parkbos. Waarom de man en de jongeren het uiteindelijk met elkaar aan de stok kregen, is vooralsnog onduidelijk, al verklaarde een van de advocaten dat er sprake zou kunnen zijn van een ‘pedohunt’, waarbij de verdachten doelbewust een pedofiel in de val lokten.

Wel is zeker dat het slachtoffer na de schermutseling zwaargewond is weggereden met zijn wagen in de richting van Deinze, maar inreed op vier auto’s in de Emiel Clauslaan in de deelgemeente Astene. Hij werd eerst naar het ziekenhuis van Deinze vervoerd, maar nadien omwille van de ernst van zijn verwondingen overgebracht naar het Gentse Maria Middelaresziekenhuis.

Coma

Sindsdien lag hij daar in een vegetatieve toestand waaruit hij niet meer zou ontwaken. “Hij had zeer ernstige verwondingen aan het hoofd en is vrijdagavond is overleden. Hij was bovendien geen pedofiel, maar een homoseksueel. Dit is absoluut geen reden om in elkaar geslagen te worden”, zo vertelt de vrouw die anoniem wil blijven aan onze redactie.

Alle verdachten vrij

Deze week hadden we nog contact met het parket omtrent deze zaak. “Het onderzoek naar de omstandigheden van het misdrijf loopt nog. Alle verdachten die betrokken zijn bij deze zaak zijn ondertussen vrij onder strikte voorwaarden”, liet het parket toen weten. Nu de man overleden is, valt het af te wachten wat het parket verder onderneemt tegen de zeven verdachten.

