Slachtoffer even in levensgevaar na familieruzie op Dendermondsesteenweg: “Er was wapenvertoon”

“Het gaat om een zaak van intrafamiliaal geweld”, laat Matto Langeraert, woordvoerder van de politie Gent weten. “Er was wapenvertoon en het slachtoffer was even in levensgevaar.” De persoon in kwestie werd overgebracht naar het ziekenhuis en is inmiddels aan de betere hand. De Dendermondsesteenweg is opnieuw open voor alle verkeer.