Sint-Pietersplein zes dagen lang omgevormd tot strand: “Voor competitieve en recreatieve sporters”

Gent Uitbaat­ster ’t Sloeber­huis­je nu toch aangehou­den wegens nieuwe elementen in onderzoek: “Ze schond nochtans haar voorwaar­den niet”

In het onderzoek naar de dood van een meisje van zes maanden in de crèche ’t Sloeberhuisje heeft de onderzoeksrechter in Gent de beschuldigingen uitgebreid voor de voormalige uitbaatster van de crèche. Dat gebeurde op basis van nieuwe elementen in het onderzoek. De vrouw werd in februari in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding, maar toen vrijgelaten onder voorwaarden. De onderzoeksrechter bevestigde intussen haar aanhouding, om redenen die verband houden met de uitbating van het kinderdagverblijf.

3 juni