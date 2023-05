Sint-Baafskathedraal zondag te zien in Nederland, Zwitserland en Ierland: Pinksterviering Europees uitgezonden

Edgar (74) laat het leven bij tragisch ongeval met caravan in Gent: “Hij had soms een grote mond, maar ook een hart van goud”

Een fantastische kerel. Zo omschrijven vrienden en familieleden kwieke zeventiger Edgar Demildt (74). De rasechte Gentenaar raakte dinsdagavond betrokken bij een tragisch ongeval op de Burggravenlaan. Hij was op slag dood. “Zijn mama van 94 is er het hart van in, maar ze is ook blij dat hij zoveel vrienden had”, klinkt het. Portret van een man die van alle markten thuis was.