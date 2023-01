Sint-Amandsberg opgeschrikt door luide knal: brandweer en politie opgetrommeld, maar bleek om bommetje te gaan

Brandweerzone Centrum werd vrijdag omstreeks 8.45 uur gealarmeerd door enkele bewoners van de Heiveldstraat. Zij werden opgeschrikt door een enorm luide knal en vreesden dat er een explosie had plaatsgevonden in de buurt. Meteen werd ook de politie ter plaatse gevraagd.

Aangekomen in Sint-Amandsberg was er van explosie of brand echter geen sprake. Meer nog: een buurtbewoner had gezien hoe enkele jongeren een bommetje hadden aangestoken en vervolgens op de vlucht waren geslagen. “Het is voorlopig vingerdik kijken wie verantwoordelijk is voor het bommetje”, zegt Eva Houpels, woordvoerster van de Gentse politie.