'Sing Along Flashmob Party' zingt in de Gentse straten én krijgt zelfs de beiaardier mee

GENTEen beetje schrikken was het wel, voor de toeristen die op zaterdagavond op één van de terrasjes aan de Korenmarkt zaten. Plots barstte een take-away-bezorger uit in gezang, een ober bleek een gediplomeerd doedelzakspeler te zijn en de toevallige voorbijgangers waren stiekem lid van het rebelse koor ‘Zie ze Zingen’. Allé hop!

Als je niet op de Korenmarkt was, heb je het wellicht gehoord: ‘The Lion Sleeps Tonight’ , op doedelzak. Geen toeval, maar de start van een knotsgekke singalong, flashmob-style, door het Gentse stadscentrum. Aanstoker van dienst was het Gentse koor ‘Zie ze Zingen’, die specialiseren in dit soort publiek geëngageerde kunstjes.

Het heerlijk opgeklaarde weer, met een beetje romantiek en wat lantaarns, bij Zie Ze Zingen weten ze heel goed hoe ze een publiek mee moeten krijgen, bijvoorbeeld met een versie van ‘Can't Help Falling In Love With You’, gezongen door een vermomde Ivago-medewerker. “Het hart van ons koor is de liefde voor zingen”, zegt Geertrui Coppens, initiatiefneemster van de flashmob én vermomd als Ivago-medewerker. “Deze keer wilden we een speels feest voor en door onze stadsbewoners en stadsdiensten organiseren. We willen hen een hart onder de riem steken, omdat samenhorigheid zorgt voor hoop, voor goeie moed, voor kameraderie. Daar hebben we als men zoveel nood aan”, klinkt het.

Het koor oefent af en toe wel eens op locatie, maar samen zingen is waar het om draait, volgens Coppens. “We willen echt iedereen meekrijgen”. Dat lukte opvallend goed, met de groeten van Stad Gent werd zelfs de stadsbeiaardier ingeschakeld voor ‘Zie ik de Lichtjes van De Schelde’ en een laatste rondje ‘Always Look on the Bright Side Of Life’. Als dat de boodschap niet duidelijk maakt, weten wij het ook niet meer.

