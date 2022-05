Sharing is caring: jongeren delen hun manier van rouwen op Instagram voor Gentse vzw

GENTJe bent jong en er gebeurt wat: de Gentse vzw Missing You is er voor jongeren die iemand verliezen. Er onderling over praten is niet makkelijk: hoe leg je zoiets immens uit aan iemand die het nog nooit meemaakte? Daarom probeert Missing You het topic bespreekbaar te maken. Vijf ervaringsdeskundigen nemen daarom de sociale mediakanalen van de vzw over.

“Ik heb lang geworsteld met het overlijden van mijn papa. Ik hoop andere jongeren een hart onder de riem te kunnen steken en ze te laten weten dat ze niet alleen zijn”. Aan het woord is Rune Grillaert (19). Hij verloor zijn papa 9 jaar geleden. Pijn die vermindert, maar die nooit helemaal weggaat. Hij weet als geen ander hoe moeilijk het is om zo’n verlies te verwerken.

Voor het eerst werkt Missing You, een Gentse vzw die vooral bekend staat om de ‘rouwkampen’, voor jongeren die een verlies moeten verwerken, met rolmodellen. Vijf jongeren zullen via sociale media delen hoe zijn omgaan met het verlies in hun leven.

Ieder op z’n eigen manier

Laure Peeters (18) heeft een ‘zware’ rugzak: ze verloor haar tweelingbroer en recent ook haar pluspapa. De komende tijd bijt zij de spits af als rolmodel op het account van Missing You. “Ik doe mee aan deze campagne om jongeren te laten zien dat ze niet alleen zijn. Je eigen rouwproces is uniek en iedereen verwerkt het op een andere manier. Het wordt tijd dat er niet langer meer een taboe rond rouw en verlies hangt en daar kunnen we samen iets aan doen.”

Dit jaar onderneemt de organisatie voor het eerst een campagne met rolmodellen. Waarom specifiek voor jongeren? “Uit ervaring weten we dat deze doelgroep moeilijk te bereiken is. Wanneer je jong bent, wil je het liefst hetzelfde zijn als je leeftijdsgenoten. Bij een verlieservaring vinden emoties daardoor niet altijd een weg naar buiten. Wij zijn ervan overtuigd dat rolmodellen rouwende jongeren een houvast kunnen bieden. Alleen al het feit dat ze zich herkennen in een leeftijdsgenoot zorgt voor erkenning.”, zegt Tine Depoorter, algemeen coördinator Missing You.

Boek

Naar aanleiding van de campagne en de getuigenissen wordt er een boek samengesteld. Alexandra Hustinx, vroeger Missing You vrijwilliger en nu rouw- en ritueelbegeleider van beroep, is medeprojectcoördinator van de campagne. Zij gaat met de jongeren in gesprek en zal hen bijstaan doorheen het gehele traject. Als jongere werd ook zij geconfronteerd met een verlieservaring. “Wat deze rolmodellen doen is een kwetsbaar en ontzettend krachtig gegeven. Gedreven vanuit hun eigen verlieservaring reiken ze andere jongeren de hand. Ze tonen dat delen ademruimte geeft aan verdriet”. Sharing is caring met andere woorden.

Meelezen? Kijk dan zeker op de Instagrampagina van Missing You.

LEES OOK