SGOL pakt uit met ‘betaalbaar genieten’. “Ook voor studenten of mensen die het met minder moeten doen”

“We willen enerzijds ook de studenten aantrekken, nu ze weer massaal in Gent zijn. Maar we denken ook aan de mensen die al eens negatieve keuzes moeten maken nu alles zo duur geworden is, en iedereen vreest voor de hoge energieprijzen. Mensen moeten besparen, en uit eten gaan is jammer genoeg één van de eerste dingen waarin dan gesneden wordt. Met deze formule hopen we dan dat mensen die het met iets minder moeten doen, toch nog kunnen kiezen voor een avondje zichzelf verwennen, aan een aanvaardbare prijs. Of aan mensen die anderen een avondje uit cadeau willen doen, dat kan natuurlijk ook. En voor SGOL is het een manier om ontdekt te worden door nieuwe klanten ook, uiteraard.”