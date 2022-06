Ser (34) en Seppe (28) lanceren als eerste instant leverbare maaltijdboxen: “Geen enkele andere bezorger doet dit”

GentEr bestond al een Gentse Hello Fresh, op dat vlak zijn Ser Cappelle (34) en Seppe Snoeck (28) geen pioniers, maar ze zijn wel de eerste die instant leveren. Zodat je geen maaltijden moet weggooien omdat ze een week op voorhand besteld zijn, voordat je plannen had. “We zijn de eerste ter wereld die dit doen”, klinkt het.

“Ik kook graag, maar ik haat recepten opzoeken en naar de supermarkt gaan”, begint Ser. Heel herkenbaar. “Zo kwam ik al snel bij Hello Fresh terecht. Wat me al snel stoorde, is dat je vast hangt aan vaste leveringsuren. Je moet een vaste avond vrijhouden, en de kans bestaat dat je doos weg is als je toch weggaat en daarna thuiskomt. Nog ambetanter: dat je een week op voorhand moet bestellen. Doordat er vaak nog plannen bijkomen, moest ik regelmatig eten weggooien. Zo kwamen Seppe en ik op het idee van Yokubō, een kruisbestuiving tussen Hello Fresh en Deliveroo.”

Bruggeling Ser bleef plakken in Gent na zijn opleiding, Seppe woont nog steeds in Astene. Het duo leerde elkaar op het werk kennen, waar ze goede vrienden werden. Na vele brainstorms, kwamen ze op het idee van een instant leverbare maaltijdbezorger. “Je kan op voorhand bestellen, zoals bij de andere maaltijdbezorgers, maar ook op het laatste nippertje. Dat maakt Yokubō, Japans voor eetlust, zo bijzonder. Ik heb heel veel marktonderzoek gedaan voor we gestart zijn, en ik heb geen enkele andere bezorger gevonden over de hele wereld die dit doet.”

Het kost Seppe en Ser 10 tot 15 minuten om een box te vullen. Hun keuken zit op de Eedverbondkaai, dus binnen het halfuur staat je bestelling aan jouw deur. Voorlopig levert het duo enkel in Gent, later willen ze uitzwermen naar andere steden. Leveringen gebeuren op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens tussen 17.30 en 21 uur. Later zullen ze ook hun leverdagen en uren uitbreiden, zodat je ook in het weekend en ’s middags kan bestellen en laten leveren.

Vaarwel supermarkt

Wat schaft de pot als je bestelt bij Yokubō? “Elke dag heb je keuze uit vijf gerechten”, legt Seppe uit. “Elke week zit daar een nieuw gerecht bij. Per bestelling kies je zelf hoeveel maaltijden je laat leveren. Je hangt niet vast aan een minimum aantal gerechten zoals bij Hello Fresh Deze week kan je kiezen uit steak met pastinaakfrietjes, papardelle met nduja, scampi diabolique, veganistische curry en Aziatische Haute Dog.”

Volledig scherm Curry van Yokubō. © Yokubō

In tegenstelling tot Hello Fresh, hoef je geen abonnement te nemen bij Seppe en Ser. Je kan ook voor één persoon bestellen. “We hebben het receptfiche ook overzichtelijker gemaakt, dat was nog een frustratie die we hadden bij Hello Fresh. Net zoals dat je sommige basisproducten toch zelf moet voorzien, zoals wittewijnazijn, boter, olijfolie, mosterd. Je vergeet dat natuurlijk en vanaf dat je wil koken, besef je het pas. Dan sta je daar in je keuken, als de supermarkten bijna sluiten. Bij ons kan je die onmiddellijk bijkopen bij je bestelling.”

Hoeveel betaal je dan per maaltijd? Hello Fresh is een grote, internationale speler waardoor het haar prijzen kan drukken. Seppe en Ser spelen voorlopig enkel op de Gentse markt, en toch betaal je ongeveer evenveel. Een doos met één maaltijd kost rond de 8 euro bij Yokubō. Met verzendingskosten erbij betaal je rond de 12 euro. “Voorlopig kan je enkel bestellen via Deliveroo, maar deze maand lanceren we ook ons eigen platform”, zegt het duo nog. “We zijn nog maar net bezig, maar we hebben nu al grote fans. Klanten zijn weg van onze flexibele manier van werken, maar ook van onze gerechten. Steak met aardappelpartjes ga je bijvoorbeeld nergens anders vinden op Deliveroo.”

Wie graag wil bestellen, kan terecht op Deliveroo. Later ook op de website van Yokubō zelf. Wie graag wil investeren in Yokubō, kan een mail sturen naar ser@yokubo.be.