Sculptuur Arne Quinze op de Kouter moet ‘zo snel mogelijk weg’. “Overal ter wereld op handen gedragen, maar niet in eigen stad”

Over ‘mooi’ of ‘lelijk’ gaat de discussie alvast niet. Kunst is een subjectief gegeven. Maar dat Arne Quinze een grote naam is, daarover is geen discussie mogelijk. Hij verkaste naar Sint-Martens-Latem maar is van oorsprong een Gentenaar, zo voelt hij zich ook nog steeds. Hij vond het een hele eer dat er eindelijk één van zijn werken in eigen stad mocht staan. Dat het werk weer weg moet, wist hij nog niet. “Ik kom pas terug uit Spanje, van een tentoonstelling”, verontschuldigt hij zich. “Ben je zeker?”