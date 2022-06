Schroothoop vat vuur op boot aan Sifferdok in Gentse haven

“We zijn nog steeds aan het blussen. Er staan verschillende delen van de boot in brand", roept een gehaaste brandweerman nog na. Alle hens aan dek op het schip Lowlands Mimosa aan het Sifferdok in Oostakker. Rond 11.05 uur kreeg Brandweerzone Centrum een oproep binnen dat een schroothoop op het 200 meter lange bulkschip in brand stond. Een bulkschip of bulkcarrier is een massagoedschip gespecialiseerd in het vervoer van droge stortgoederen. Het schip, gebouwd in 2018, vaart onder de vlag van Panama en ligt al sinds 18 juni in de Gentse haven.