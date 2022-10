Schoolomgeving Wijze Eik Eeklostraat wordt aangepakt. “Paaltjes, fietssuggestiestroken en zone 30 in Groenestaakstraat”

Er zal wel degelijk ingegrepen worden, zo blijkt uit het antwoord van schepen Filip Watteeuw (Groen). “In de eerste helft van volgend jaar zullen er verschillende maatregelen komen. Er komen fietssuggestiestroken in de Eeklostraat. De parkeerplaatsen voor de ingang van de school worden geschrapt. Zo creëren we meer ruimte en een meer overzichtelijke ruimte, om de schoolpiek goed te laten verlopen. Er zullen ook paaltjes geplaatst worden om foutparkeren tegen te gaan. Ook de oversteekplaats willen we beveiligen door daar parkeerplaatsen te schrappen en beter in te richten. Zo bevorderen we de zichtbaarheid en zorgen we voor meer opstelruimte. Het snelheidsregime op de Groenestaakstraat zal worden aangepast naar 30 kilometer per uur, om zo de oversteekbaarheid te verbeteren. Enkel van dit onderdeel is de timing nog niet gekend.”